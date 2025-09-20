Labyrinthe La Comédie du Finistère Brest
Telle Alice à la poursuite du lapin blanc, entre dans un fabuleux labyrinthe d’histoires et viens à la rencontre de personnages étonnants sortis de ton imaginaire.
Dans ce spectacle intéractif, tes choix viendront définir chaque récit.
« Labyrinthe » est un spectacle mêlant improvisation, conte, musique et marionnette.
Durée 45 Minutes
Destiné aux enfants à partir de 6 ans.
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
