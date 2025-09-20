Labyrinthe La Comédie du Finistère Brest

Labyrinthe La Comédie du Finistère Brest samedi 20 septembre 2025.

Labyrinthe

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 15:45:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Telle Alice à la poursuite du lapin blanc, entre dans un fabuleux labyrinthe d’histoires et viens à la rencontre de personnages étonnants sortis de ton imaginaire.

Dans ce spectacle intéractif, tes choix viendront définir chaque récit.

« Labyrinthe » est un spectacle mêlant improvisation, conte, musique et marionnette.

Informations pratiques

Durée 45 Minutes

Destiné aux enfants à partir de 6 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Labyrinthe Brest a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole