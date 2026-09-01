Labyrinthe La Comédie du Finistère Brest
samedi 19 septembre 2026 · La Comédie du Finistère · Brest
Informations pratiques
Brest
Labyrinthe
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 15:50:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Telle Alice à la poursuite du lapin blanc, entre dans un fabuleux labyrinthe d’histoires et viens à la rencontre de personnages étonnants sortis de ton imaginaire.
Dans ce spectacle intéractif, tes choix viendront définir chaque récit.
« Labyrinthe » est un spectacle mêlant improvisation, conte, musique et marionnette.
Informations pratiques :
Durée 50 Minutes
Destiné aux enfants de 3 à 10 ans.
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English :
L’événement Labyrinthe Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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