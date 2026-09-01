Labyrinthe La Comédie du Finistère Brest

samedi 19 septembre 2026 · La Comédie du Finistère · Brest

Informations pratiques

Brest

Labyrinthe

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:50:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Telle Alice à la poursuite du lapin blanc, entre dans un fabuleux labyrinthe d’histoires et viens à la rencontre de personnages étonnants sortis de ton imaginaire.

Dans ce spectacle intéractif, tes choix viendront définir chaque récit.

« Labyrinthe » est un spectacle mêlant improvisation, conte, musique et marionnette.

Informations pratiques :

Durée 50 Minutes

Destiné aux enfants de 3 à 10 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Labyrinthe Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue