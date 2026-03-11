Labyrinthe Châteaux en fête Château de Châlus-Chabrol Châlus

Labyrinthe Châteaux en fête

Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du Château Châlus Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Cette animation familiale et originale renoue avec la tradition des labyrinthes… L’orientation devient difficile mais vous pouvez voir la sortie ! Le labyrinthe est présent dans les cultures, les mythes et les religions les plus divers, mais aussi dans l’art et la philosophie… Des règles à respecter, des idées à mettre en œuvre, de la mémoire à faire travailler ! .

Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du Château Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 81 90 77 chaluschabrol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Labyrinthe Châteaux en fête Châlus a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus