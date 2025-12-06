Labyrinthe de Noël La Comédie du Finistère Brest

Labyrinthe de Noël

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-22 15:45:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-22 2025-12-23

Suis le lapin blanc dans un nouveau labyrinthe d’histoires.

Entre dans le monde magique de Noël et viens à la rencontre de jouets qui prennent vie, de lutins farceurs et de bien d’autres personnages étonnants sortis de ton imaginaire.

Dans ce spectacle interactif, tes choix viendront définir chaque récit. Labyrinthe de Noël est un spectacle mêlant improvisation, conte, musique et marionnette.

Informations pratiques

Durée 45 Minutes

Destiné aux enfants à partir de 6 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

