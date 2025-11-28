LABYRINTHE DE NOEL – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

LABYRINTHE DE NOEL Début : 2025-12-22 à 15:00. Tarif : – euros.

Suis le lapin blanc dans un nouveau labyrinthe d’histoires. Entre dans le monde magique de Noël et viens à la rencontre de jouets qui prennent vie, de lutins farceurs et de bien d’autres personnages étonnants sortis de ton imaginaire. Dans ce spectacle intéractif, tes choix viendront définir chaque récit. Labyrinthe de Noël est un spectacle mêlant improvisation, conte, musique et marionnette.Pour les enfants dès 6 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29