LABYRINTHE DE NOEL – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest
LABYRINTHE DE NOEL – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest lundi 22 décembre 2025.
LABYRINTHE DE NOEL Début : 2025-12-22 à 15:00. Tarif : – euros.
Suis le lapin blanc dans un nouveau labyrinthe d’histoires. Entre dans le monde magique de Noël et viens à la rencontre de jouets qui prennent vie, de lutins farceurs et de bien d’autres personnages étonnants sortis de ton imaginaire. Dans ce spectacle intéractif, tes choix viendront définir chaque récit. Labyrinthe de Noël est un spectacle mêlant improvisation, conte, musique et marionnette.Pour les enfants dès 6 ans
Vous pouvez obtenir votre billet ici
COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29