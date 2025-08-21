Labyrinthe sonore et instruments géants Guillestre
Labyrinthe sonore et instruments géants Guillestre mercredi 20 août 2025.
Labyrinthe sonore et instruments géants
rue Maurice Petsche Guillestre Hautes-Alpes
Début : Jeudi 2025-08-20
fin : 2025-08-21
2025-08-20
Un drôle de labyrinthe sonore attend les curieux 25 passages faits de rideaux et de suspensions qui tintent — cuillères, capsules, noix de coco… jusqu’à une sortie de clochettes.
rue Maurice Petsche Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
A strange labyrinth of sound awaits the curious: 25 passages made of curtains and tinkling suspensions spoons, capsules, coconuts… up to an exit of bells.
German :
Ein lustiges Klanglabyrinth erwartet die Neugierigen: 25 Durchgänge aus Vorhängen und Aufhängungen, die klirren Löffel, Kapseln, Kokosnüsse? bis zu einem Ausgang mit Glöckchen.
Italiano :
Un curioso labirinto sonoro attende i curiosi: 25 passaggi fatti di tende e tende che tintinnano, cucchiai, capsule, noci di cocco, fino a un’uscita a campana.
Espanol :
Un extraño laberinto sonoro aguarda a los curiosos: 25 pasillos formados por cortinas y colgaduras que tintinean… cucharas, cápsulas, cocos… hasta llegar a una salida en forma de campana.
