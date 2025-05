Sabay Festival 2025 en partenariat avec Wonder Cambodia – Paris 12e – Lac Daumesnil (La Grande Pagode de Vincennes) Paris 12e Paris, 14 juin 2025, Paris.

Après avoir rassemblé plus de 30 000 visiteurs lors de sa dernière édition, le Sabay Festival revient pour sa 4ᵉ édition les samedi 14 et dimanche 15 juin 2025 de 10h à 20h au Lac Daumesnil (Grande Pagode de Vincennes), Paris 12e.

Véritable événement de référence en France dédié aux cultures d’Asie du Sud-Est, le festival s’agrandit cette année avec plus de 10 000 m² d’espace pour offrir une expérience encore plus immersive, festive et intergénérationnelle.

Une édition spéciale en partenariat avec Wonder Cambodia

Cette édition 2025 est marquée par un partenariat exceptionnel avec Wonder Cambodia, agence de voyage.

Le Cambodge sera mis à l’honneur dans toute la programmation artistique et scénique : Danses traditionnelles et contemporaines, Art martial Kun Khmer, Concerts d’artistes cambodgiens, Découverte du Bouddhisme Theravada dans le temple où se trouve la plus haute statue du Bouddha d’Europe…

Au programme : Culture, spectacles, concerts, foodcourt asiatique… Deux jours de fête, de culture et de transmission

Tout au long du week-end, le Sabay Festival proposera une programmation riche et vivante, entre découvertes culturelles, rencontres intergénérationnelles et ambiance festive.

Au cœur de l’événement, un foodcourt et un market aux couleurs de l’Asie, inspirés de l’effervescence des grandes villes du continent, plongeront les visiteurs dans une expérience sensorielle unique. Cuisines de rue, artisanat et savoir-faire venus de tout le continent se croiseront : Japon, Corée, Chine, Laos, Vietnam, Cambodge, et bien plus encore.

En résumé :

• 30 stands de street food asiatique pour un véritable tour d’Asie culinaire

• 20 stands de créateurs, marques et associations venus de toute l’Asie

• Animations culturelles, jeux traditionnels et ateliers participatifs

• Concerts live, DJ sets

• Cérémonies bouddhiques et découverte du Bouddhisme Theravāda

Un avant-goût du 20ᵉ Sommet de la Francophonie

À un an du Sommet international de la Francophonie, prévu au Cambodge en 2026, le Sabay Festival s’inscrit comme un événement culturel majeur, promouvant les liens entre Asie du Sud-Est et monde francophone.

Invitée d’honneur : Son Altesse Jenna Norodom

Pour la première fois à Paris, la Princesse Jenna Norodom, ambassadrice de la jeunesse cambodgienne et figure montante de la culture khmère, présentera un show inédit, symbole fort du pont culturel entre la France et le Cambodge.

Un événement gratuit et ouvert à toutes et à tous

Organisé par Samaki Kohn Khmer et Sabay – Evaan Market & Services, le Sabay Festival est bien plus qu’un simple événement : c’est un espace de transmission, de dialogue interculturel et de célébration, où se rencontrent générations, traditions et modernité.

Gratuit sur inscription obligatoire, le festival est ouvert à toutes et à tous.

Rendez-vous les 14 & 15 juin 2025 de 10h à 20h au Lac Daumesnil (la Grande Pagode de Vincennes) Paris 12e, pour célébrer ensemble la diversité, la transmission et les cultures d’Asie du Sud-Est.

— Infos pratiques —

Lieu : Lac Daumesnil – La Grande Pagode de Vincennes, Paris 12e

Dates : 14 et 15 juin 2025

Horaires : 10h-20h

Tarifs : Entrée gratuite sur inscription (lien dans la bio) – Accessible à personne à mobilité réduite

Site de l’event : sabayfestival.fr

Du samedi 14 juin 2025 au dimanche 15 juin 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Lac Daumesnil (La Grande Pagode de Vincennes) Paris 12e 40 Bis Rte de Ceinture du Lac Daumesnil 75012 Paris

https://sabayfestival.fr +33695585882 contact@asianstreetfoodlovers.com https://facebook.com/sabaysabaydara https://facebook.com/sabaysabaydara

