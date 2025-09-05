Lac des cygnes Alençon

Lac des cygnes Alençon mercredi 25 mars 2026.

Lac des cygnes

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Début : 2026-03-25 20:00:00

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie

