Ça y est ! Il fait beau, c’est l’été, la saison touristique est lancée ! Le top départ est donné le samedi 21 juin sur la plage des Vieilles-Forges, dès 13h30. Au programme des animations variées, pour tous. Venez nombreux !Le Conseil départemental et ses partenaires organiseront des initiations sportives avec de l’aviron, des baptêmes de voile, de la pêche, de la boxe, du basket-ball, de la gym, de l’escrime, du canoë-kayak, du tennis, des activités handisports, des jeux ludiques… et bien d’autres ! Des animations musicales et culturelles viendront compléter l’offre !Zoom sur la préventionEn complément, Lacs en Fête, c’est aussi l’occasion pour le Conseil départemental et l’Agence Régionale de Santé Grand Est de proposer des stands de prévention, avec la présence de nombreux partenaires. Parmi lesquels la Protection Maternelle et Infantile et Les Centres de santé sexuelle du CD08, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), la Maison de la Nutrition, la Ligue contre le cancer, l’association Couples Familles Ardennes, la Mutualité française, France Handicap, la Maison de la nature de Boult-aux-Bois, l’association des diabétiques, France AVC, la Maison des Adolescents … Conçue pour donner un premier niveau de connaissance en matière de prévention, cette opération ouverte à tous, propose de participer gratuitement à des actions de promotion de la santé, dans le cadre de stands ludiques et éducatifs il sera ainsi possible de bénéficier de dépistage du diabète, de réaliser des bilans de forme, de recevoir des informations autour du handicap, de la prévention des AVC de lutte contre les addictions, contre les violences faites aux femmes, sur l’importance de l’activité physique et de l’alimentation sur la santé.. etc.Objectif de la manifestation faire découvrir un maximum activités au public, dans l’environnement si apprécié de ces deux stations touristiques départementales.• Lac des Vieilles-Forges, samedi 21 juin de 13h30 à 17h, accès gratuit

Lac

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est

That’s it! The weather’s fine, it’s summer and the tourist season is underway! It all kicks off on Saturday June 21 on the Vieilles-Forges beach, from 1:30pm. On the program: a variety of activities for all ages. The Conseil départemental and its partners will be organizing introductory sports activities including rowing, sailing, fishing, boxing, basketball, gymnastics, fencing, canoeing, tennis, disabled sports, fun games and much more! Musical and cultural events will round off the program! Focus on preventionIn addition, Lacs en Fête is also an opportunity for the Conseil départemental and the Agence Régionale de Santé Grand Est to set up prevention stands, with the presence of numerous partners. Among them: the Protection Maternelle et Infantile and the Centres de santé sexuelle du CD08, the Centre d?Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), the Maison de la Nutrition, the Ligue contre le cancer, the association Couples Familles Ardennes, the Mutualité française, France Handicap, the Maison de la nature de Boult-aux-Bois, the association des diabétiques, France AVC, the Maison des Adolescents? Designed to provide a first level of knowledge in the field of prevention, this operation, open to all, offers free participation in health promotion actions, through fun and educational stands: it will be possible to benefit from diabetes screening, to carry out fitness assessments, to receive information on disability, stroke prevention, the fight against addictions, violence against women, the importance of physical activity and the importance of a healthy lifestylethe aim of the event was to enable the public to discover as many activities as possible, in the much-appreciated environment of these two departmental tourist resorts? Lac des Vieilles-Forges, Saturday June 21, 1:30 p.m. to 5 p.m., free admission

Es ist soweit! Das Wetter ist schön, es ist Sommer, die touristische Saison hat begonnen! Der Startschuss fällt am Samstag, den 21. Juni, ab 13:30 Uhr am Strand von Vieilles-Forges. Auf dem Programm stehen verschiedene Animationen für alle. Der Departementsrat und seine Partner organisieren sportliche Einführungen wie Rudern, Segeltaufen, Angeln, Boxen, Basketball, Gymnastik, Fechten, Kanu- und Kajakfahren, Tennis, Behindertensport, Spiele und vieles andere mehr Musikalische und kulturelle Veranstaltungen runden das Angebot ab!Fokus auf PräventionZusätzlich bietet Lacs en Fête dem Departementsrat und der Agence Régionale de Santé Grand Est auch die Gelegenheit, Präventionsstände anzubieten, an denen zahlreiche Partner teilnehmen. Dazu gehören: der Mutter-Kind-Schutz und die Zentren für sexuelle Gesundheit des CD08, das Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), das Maison de la Nutrition, die Krebsliga, der Verein Couples Familles Ardennes, die Mutualité française, France Handicap, das Maison de la nature de Boult-aux-Bois, die Diabetikervereinigung, France AVC, das Maison des Adolescents? Diese für alle offene Aktion, die ein erstes Wissen über Prävention vermitteln soll, bietet die Möglichkeit, kostenlos an gesundheitsfördernden Aktionen im Rahmen von spielerischen und pädagogischen Ständen teilzunehmen: So kann man sich auf Diabetes testen lassen, einen Fitness-Check machen, Informationen über Behinderung, Schlaganfallprävention, Suchtbekämpfung, Gewalt gegen Frauen, die Bedeutung der Gesundheit für die Gesellschaft und die Gesundheit der Menschen erhalten, die sich für die Gesundheit einsetzenziel der Veranstaltung ist es, der Öffentlichkeit möglichst viele Aktivitäten in der beliebten Umgebung dieser beiden Touristenorte des Departements näher zu bringen Lac des Vieilles-Forges, Samstag, 21. Juni, 13:30 bis 17:00 Uhr, freier Eintritt

Ci siamo! Il tempo è bello, è estate e la stagione turistica è iniziata! Tutto avrà inizio sabato 21 giugno sulla spiaggia della Vieilles-Forges, a partire dalle 13.30. In programma: una serie di attività per tutti. Il Conseil départemental e i suoi partner organizzeranno attività sportive introduttive tra cui canottaggio, vela, pesca, boxe, pallacanestro, ginnastica, scherma, canoa-kayak, tennis, sport per disabili, giochi divertenti e molto altro ancora! Eventi musicali e culturali completeranno il programma! Attenzione alla prevenzioneLacs en Fête è anche l’occasione per il Conseil départemental e l’Agence Régionale de Santé Grand Est di allestire stand sulla prevenzione, con la presenza di numerosi partner. Tra questi: la Protection Maternelle et Infantile e i Centri di Salute Sessuale del CD08, il Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), la Maison de la Nutrition, la Ligue contre le cancer, l’associazione Couples Familles Ardennes, la Mutualité française, France Handicap, la Maison de la nature de Boult-aux-Bois, l’associazione des diabétiques, France AVC, la Maison des Adolescents? Pensato per fornire un primo livello di conoscenza sulla prevenzione, questo evento è aperto a tutti e offre la possibilità di partecipare gratuitamente ad attività di promozione della salute, attraverso stand ludici ed educativi: le persone possono essere sottoposte a screening per il diabete, fare un test di fitness, ricevere informazioni sulla disabilità, sulla prevenzione dell’ictus, sulla lotta alle dipendenze, sulla violenza contro le donne, sull’importanza dell’attività fisica e sull’importanza di uno stile di vita sanol’obiettivo dell’evento era quello di dare al pubblico la possibilità di scoprire il maggior numero di attività possibili, nell’apprezzata cornice di queste due località turistiche dipartimentali? Lac des Vieilles-Forges, sabato 21 giugno, dalle 13.30 alle 17.00, ingresso libero

¡Ya lo tenemos! Hace buen tiempo, es verano y empieza la temporada turística Todo empieza el sábado 21 de junio en la playa de Vieilles-Forges, a partir de las 13:30 horas. El programa incluye actividades para todos los gustos. El Conseil départemental y sus socios organizarán actividades de iniciación al deporte como remo, vela, pesca, boxeo, baloncesto, gimnasia, esgrima, piragüismo, tenis, deportes para discapacitados, juegos lúdicos y mucho más Los actos musicales y culturales completarán el programa. Enfoque en la prevenciónLacs en Fête también es una oportunidad para que el Conseil départemental y la Agence Régionale de Santé Grand Est instalen stands de prevención, con la presencia de varios socios. Entre ellos: los Centros de Protección Maternal e Infantil y de Salud Sexual del CD08, el Centro de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Familia (CIDFF), la Casa de la Nutrición, la Liga contra el Cáncer, la asociación Couples Familles Ardennes, la Mutualité française, France Handicap, la Casa de la Naturaleza de Boult-aux-Bois, la asociación de diabéticos, France AVC, la Casa de los Adolescentes? Diseñado para proporcionar un nivel inicial de conocimientos sobre prevención, este evento está abierto a todos, y ofrece la participación gratuita en actividades de promoción de la salud, a través de stands lúdicos y educativos: las personas pueden someterse a un cribado de diabetes, a una prueba de aptitud física, recibir información sobre discapacidad, prevención de accidentes cerebrovasculares, lucha contra las adicciones, violencia contra las mujeres, la importancia de la actividad física y la importancia de un estilo de vida saludableel objetivo del evento era ofrecer al público la posibilidad de descubrir el mayor número posible de actividades, en el apreciado entorno de estas dos estaciones turísticas departamentales? Lac des Vieilles-Forges, sábado 21 de junio, de 13.30 a 17.00 h, entrada gratuita

