Lacabane à lire ! comme à la bibliothèque, en goguette RD 48 Pont-l’Évêque

Lacabane à lire ! comme à la bibliothèque, en goguette

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-07-26 15:00:00

fin : 2025-07-26 17:00:00

2025-07-26

Après-midi jeux, lecture et petites histoires, pour tous. Ensemble profitez de la cabane pour jouer, bouquiner à l’ombre, écouter lire un album, dessiner, bricoler !

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Lacabane à lire ! comme à la bibliothèque, en goguette

Afternoon of games, reading and stories for all. Together, take advantage of the tree house to play, read in the shade, listen to an album, draw or do crafts!

German : Lacabane à lire ! comme à la bibliothèque, en goguette

Spielenachmittag, Lesen und kleine Geschichten für alle. Gemeinsam nutzen Sie die Hütte, um zu spielen, im Schatten zu schmökern, sich ein Album vorlesen zu lassen, zu zeichnen oder zu basteln!

Italiano :

Un pomeriggio di giochi, letture e storie per tutti. Insieme, approfittate della casa sull’albero per giocare, leggere all’ombra, ascoltare un album in lettura, disegnare o fare dei lavoretti!

Espanol :

Una tarde de juegos, lectura y cuentos para todos. Aprovechad juntos la casa del árbol para jugar, leer a la sombra, escuchar la lectura de un álbum, dibujar o hacer manualidades

