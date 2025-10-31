L’Académie des Sorciers Pennedepie

478 Route du Bois du Breuil Pennedepie Calvados

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Les Jardins de Coppélia s’apprêtent à célébrer Halloween d’une manière inédite et magique. L ‘Académie des Sorciers ouvrira ses portes aux apprentis magiciens pour une expérience immersive en partenariat avec Creat-io . Les participants seront invités à revêtir leurs plus beaux costumes de sorciers pour suivre un parcours initiatique fascinant.

Nombre de places limité, à partir de 6 ans, sur réservation .

478 Route du Bois du Breuil Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 9 85 60 23 00 hello@jardins-coppelia.com

English : L’Académie des Sorciers

Les Jardins de Coppélia are getting ready to celebrate Halloween in a new and magical way. The Académie des Sorciers will open its doors for an immersive experience in partnership with Creat-io. Participants will be invited to dress up in their finest wizard costumes.

German : L’Académie des Sorciers

Die Gärten von Coppélia bereiten sich darauf vor, Halloween auf eine ganz neue und magische Weise zu feiern. Die Académie des Sorciers wird ihre Türen für ein immersives Erlebnis in Zusammenarbeit mit Creat-io öffnen. Die Teilnehmer werden eingeladen, ihre schönsten Hexenkostüme anzuziehen.

Italiano :

Les Jardins de Coppélia si preparano a festeggiare Halloween in un modo nuovo e magico. L’Académie des Sorciers aprirà le sue porte per un’esperienza immersiva in collaborazione con Creat-io. I partecipanti saranno invitati a vestirsi con i loro migliori costumi da mago.

Espanol :

Los Jardines de Coppélia se preparan para celebrar Halloween de una forma nueva y mágica. La Académie des Sorciers abrirá sus puertas para una experiencia inmersiva en colaboración con Creat-io. Se invitará a los participantes a disfrazarse con sus mejores trajes de mago.

