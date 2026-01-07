L’Académie des sorciers MPT du Plan Valence

L’Académie des sorciers

MPT du Plan 1 place des Aravis Valence Drôme

Début : 2026-02-07 12:00:00

fin : 2026-02-07 20:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Une grande journée magique attend les apprentis sorciers à la MPT du Plan, avec des spectacles envoûtants, des potions mystérieuses, des arbres à sortilèges et des jeux collaboratifs pour percer tous les secrets de la magie !

MPT du Plan 1 place des Aravis Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 52 79 mpt.plan@mairie-valence.fr

English :

A magical day awaits apprentice sorcerers at the MPT du Plan, with enchanting shows, mysterious potions, spell trees and collaborative games to unlock all the secrets of magic!

