L’Académie du Climat fête les jardins ! Académie du Climat Paris samedi 27 septembre 2025.

Au programme

Le samedi 27 septembre [14h > 19h]

Atelier compostage – Proposé par DM Compost

Venez découvrir les petites bêtes qui transforment nos épluchures en bel engrais et apprendre à réduire vos déchets par compostage, lombricompostage en les valorisant au jardin.

14h-17h dans la cour – pour tout le monde – en continu

Atelier Confiture – Proposé par un coing de Paris

Venez fabriquer vos propres confitures maison. Chaque participant devra apporter son propre pot vide et propre et repartir avec sa confiture maison ! Le contenant n’est pas fourni.

14h-16h dans la cuisine du 1er étage – COMPLET

16h30-18h30 dans la cuisine du 1er étage – COMPLET

Atelier sur la biodiversité d’Ile-de-France – Proposé par PikPik Environnement

Atelier de sensibilisation sur les espèces animales et végétales qui sont dites « mal aimées » (rats, pigeons, ronces). Test de connaissances et découverte de la richesse de la biodiversité d’Ile de France.

14h-19h dans la cour – pour tout le monde – en continu

Atelier « A vos petits pots, plantez ! » – Proposé par Mademoiselle Joëlle

Qu’est-ce qu’une plante, comment faire pousser les plantes, comment les entretenir, les soigner, quels sont leurs besoins – des conseils en jardinage, en soins des plantes : comment traiter les maladies – sauver la biodiversité et le climat au niveau local, national et mondial. + échanges et conseils : contez vos expériences sur le végétal – Pourquoi aimez-vous les plantes ? Est-ce difficile de faire pousser des plantes ? Pourquoi vous n’y arrivez pas ? Avez-vous la main verte ? – Échanges entre les participants : vos expériences (plantes rencontrées lors de vos vacances, celles étudiées à l’école (en SVT, …), plantes de la maison, celles de la famille, …) – Quel avenir pour les plantes, le climat, la planète ? – « Dessine-moi une fleur ! » : pour ceux qui voudraient s’exprimer par le dessin.

14h-19h dans la cour – pour tout le monde – en continu

Atelier bijoux – Proposé par Les couleurs du bonheur

Création de bracelets « aux couleurs du jardin et des petits insectes » en perles de rocaille en verre.

14h-19h dans la cour – pour tout le monde, à partir de 5 (sinon aidé d’un adulte) – en continu

Atelier fresque de la forêt junior – Proposé par All4Trees

Atelier ludique et coopératif pour sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la préservation des forêts, et mieux comprendre comment nos modes de vie impactent les forêts, les conséquences de la déforestation et identifier les actions individuelles et collectives qui peuvent être mises en place pour réduire ces impacts.

14h-19h dans la friche – de 9 à 14 ans – 20 places sur inscription ICI

Atelier linogravure – Proposé par la médiation de l’Académie du Climat

14h-19h dans la cour – pour tout le monde – en continu

Atelier Carnito – Proposé par la médiation de l’Académie du Climat

Fabrication de carnet en papier réemployé.

14h-19h dans la cour – pour tout le monde – en continu

Atelier multiplication des végétaux – Proposé par l’École du Breuil

Présentation des différentes techniques de bouturage, avec des exemples de végétaux et illustrations. Les participants pourront repartir avec des boutures.

14h-19h dans la cour – pour tout le monde – en continu

Atelier récolte de graines et boutures – Proposé par Jardinot

Information pour savoir comment avoir des plantes gratuites et apprendre à récolter ses propres graines et à faire des boutures.

14h-19h dans la cour – pour tout le monde – en continu

Atelier la Maison Végétale – Proposé par Ikuto jardinage à domicile

La Maison Végétale est un atelier ludique destiné aux enfants. Les parents accompagnent leurs enfants dans une activité artistique et imaginative, leur permettant de colorier ou de concevoir l’intérieur de maisons parmi une variété de plantes d’intérieur, telles que des succulentes, des fougères ou des herbes aromatiques, afin de créer un espace vert et apaisant.

14h-16h30 dans la cour – pour tout le monde – en continu

Le dimanche 28 septembre [14h > 17h]

14h-17h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu

14h-16h dans la cuisine du 1er étage – COMPLET

14h-17h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu

14h-17h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu

14h-17h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde, à partir de 5 ans (sinon aidé d’un adulte) – en continu

Balade botanique – Proposé par les médiateurs de l’Académie du Climat

Balade dans le quartier et découverte de la place de la biodiversité en ville via une balade urbaine. Observation et reconnaissance des arbres les plus communs à Paris (platanes, bouleau, ormes, arbre de Judée…) ou des adventices selon la saison. Cela permet d’introduire les différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité.

Sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – 3 balades de 45 min – 12 places par balade sur inscription

Balade de 14h à 14h45 s’inscrire ICI

Balade de 15h à 15h45 s’inscrire ICI

Balade de 16h à 16h45 s’inscrire ICI

Atelier impression végétale au maillet – Proposé par les médiateurs de l’Académie du Climat

Via l’utilisation de la technique de l’impression végétale, observation de la structure et de la composition d’une feuille au-delà de l’aspect extérieur (sève, pigments, …).

14h-17h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu par petit groupe

Atelier culinaire – Proposé par Les mamans sans frontières

Préparation et dégustation de « fondé ou moni (boule de mil) ».

14h-17h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu

Atelier Jardiner Santé – Proposé par la Maison Sport santé de Créteil

Atelier intergénérationnel dans l’idée de démontrer les bienfaits à la fois sur la santé physique et mentale du jardinage et notre impact global sur l’environnement/Climat. Il sera animé par le Docteur en géographie de l’environnement, Irfaan Burahee, Directeur de la Maison sport-santé de Créteil et influenceur en agriculture urbaine (voir sa page : https://www.instagram.com/le_micro_potager_urbain_ecolo/ ).

14h-17h sur la Place Baudoyer – pour tout le monde – en continu

Atelier fresque de l’eau – Proposé par l’Eau’Dyssée et animé par Manuella Portier

Parents et enfants vont retracer le cycle naturel de l’eau et le cycle anthropique de l’eau grâce à un plateau puzzle.

14h30-16h30 dans l’Annexe – format familial – 16 places au total parents et enfants à partir de 9 ans sur inscription en cliquant ICI

Animation “Inventons nos chouettes vies bas carbone” – Proposé par Delphine Grinberg animatrice

En manipulant des cartes et des rubans, les enfants composent l’énorme empreinte carbone de Maxi-Chou et la minuscule empreinte de Mini-Chou. Ils les comparent à des empreintes réelles dans le monde, et se projettent dans le futur lorsqu’ils seront adultes. Ils répondront à un défi : se créer une chouette vie bas carbone avec des activités qu’ils aiment. Ils repartiront avec des repères solides pour comprendre le problème climatique et imaginer des vies enthousiasmantes qui émettent très peu de CO2.

14h-17h sur la Place Baudoyer – à partir de 8 ans – en continu

Cette journée se tient dans le cadre de la Semaine « Nature au jardin » conçue et co-produite en partenariat avec la Ville de Paris, Yes We Camp, En Terre Indigène, les Coquelicots, France Nature Environnement et la participation de l’École du Breuil, DM compost, un Coing de Paris, PikPik Environnement, All4trees, Mademoiselle Joëlle, Jardinot, les couleurs du Bonheur…

La Fête des Jardins se déroulera dans tout Paris, c’est l’occasion de découvrir des lieux nouveaux ! Tout le programme et toutes les infos ICI

Nature en ville, jardinage, jeux éducatifs, dégustations, cuisine, création de bijoux, c’est la fête des jardins à l’Académie du Climat !

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

dimanche

de 14h00 à 17h00

samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/