Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy Collégiale Saint-Martin Chablis

Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy Collégiale Saint-Martin Chablis samedi 11 octobre 2025.

Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy

Collégiale Saint-Martin 2 Place du Regain Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le choeur de femmes de Toucy dirigé par Anne Le Goff se produira à la Collégiale de Chablis. .

Collégiale Saint-Martin 2 Place du Regain Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy

German : Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy

Italiano :

Espanol :

L’événement Lacadencia, le choeur de femmes de Toucy Chablis a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois