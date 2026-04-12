LACAPELAINE 2026 Salle de fetes Lacapelle-Biron (47150) Lot et Garonne Lacapelle-Biron Dimanche 12 avril, 07h00 Tarifs compris entre 8 et 10 €uros selon le type de parcours choisi

randonnée de printemps Pédestre et VTT en circuits séparés

PRÉPAREZ-VOUS, LA CAPELAINE REVIENT !!!

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Bonjour à tous, c’est le club de randonnées local, le VMC (VTT, Marche et Cyclotourisme), qui organise La Capelaine, multi randonnée de printemps ouverte aux marcheurs et aux vététistes, le12 avril 2026, les chemins impeccablement balisés par les membres et organisateurs

Parcours VTT : 35, 47 et 60 Km

Parcours pédestres : 7, 13 et 23 Km

Inscriptions et départ libre de la salle des fêtes de Lacapelle-Biron et retour au point de départ.

Accueil des participants dès 7h00 et départ libre à partir de 7h30

Les circuits VTT et pédestres sont dissociés. Des balisages adaptés sont prévus

Clôture des inscriptions à 11h00

Fermeture des circuits à 17h00 après débalisage

Des dispositions sont prises pour la sécurité.

Pour tous incidents contacter l’organisateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T07:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T16:00:00.000+02:00

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malby.stephane@orange.fr 0645659022 0785203501

Salle de fetes Lacapelle-Biron (47150) Lot et Garonne 138 route du Pountet Lacapelle-Biron 47150 Lot et Garonne



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