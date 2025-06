Lacassagne en fête Lacassagne 4 juillet 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Lacassagne en fête LACASSAGNE

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-04

Grâce à un investissement total, au cours de l’année, les bénévoles de ce petit village des Hautes-Pyrénées, vous proposent de partager de grands moments de convivialité

Venez nombreux !

Au programme

Vendredi 4 juillet 19h Soirée Tapas et cocktails avec Los Santayres

Samedi 5 juillet 13h concours de pétanque en doublette et école de cirque pour les enfants.

20h repas Cochon de lait

23h Bal disco avec Opti’Night

.

LACASSAGNE

Lacassagne 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 57 93 88

English :

Thanks to their total commitment throughout the year, the volunteers in this small village in the Hautes-Pyrénées invite you to share some great moments of conviviality

Come one, come all!

On the program

Friday, July 4 7pm Tapas and cocktails with Los Santayres

Saturday, July 5 1pm pétanque doubles competition and circus school for children.

8pm Suckling pig dinner

11pm Disco with Opti’Night

German :

Dank des großen Einsatzes, den die Freiwilligen dieses kleinen Dorfes in den Hautes-Pyrénées im Laufe des Jahres geleistet haben, können Sie große Momente der Geselligkeit erleben

Kommen Sie zahlreich!

Auf dem Programm stehen :

Freitag, 4. Juli 19 Uhr Tapas- und Cocktailabend mit Los Santayres

Samstag, 5. Juli 13 Uhr Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack und Zirkusschule für Kinder.

20 Uhr Spanferkelessen

23 Uhr Diskoball mit Opti’Night

Italiano :

Grazie al loro impegno totale durante tutto l’anno, i volontari di questo piccolo villaggio degli Hautes-Pyrénées non vedono l’ora di condividere con voi dei bei momenti di convivialità

Venite tutti!

In programma:

Venerdì 4 luglio ore 19.00 Tapas e cocktail con Los Santayres

Sabato 5 luglio ore 13.00 gara di doppio di pétanque e scuola di circo per bambini.

ore 20:00 Cena a base di maialino da latte

ore 23:00 Discoteca con Opti’Night

Espanol :

Gracias a su compromiso total a lo largo de todo el año, los voluntarios de este pequeño pueblo de los Altos Pirineos están deseando compartir contigo grandes momentos de convivencia

¡Venga uno, vengan todos!

En el programa:

Viernes 4 de julio 19:00 h Tapas y cócteles con Los Santayres

Sábado 5 de julio 13.00 h Concurso de dobles de petanca y escuela de circo para niños.

20.00 h Cena de cochinillo

23.00 h Discoteca con Opti’Night

