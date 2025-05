L’Accorderie fête le printemps ! – Salle des Voconces Luc-en-Diois, 24 mai 2025 09:00, Luc-en-Diois.

Drôme

L’Accorderie fête le printemps ! Salle des Voconces Place du Champ de Mars Luc-en-Diois Drôme

Début : 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Cette journée festive, ouverte à tous et toutes, est une belle occasion de se retrouver ou de faire connaissance autour d’activités variées balades botaniques, ateliers créatifs, chants, créations manuelles et partages d’expériences.

Salle des Voconces Place du Champ de Mars

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 accorderieluc@gmail.com

English :

This festive day, open to all, is a great opportunity to meet up or get to know each other around a variety of activities: botanical walks, creative workshops, singing, handicrafts and sharing experiences.

German :

Dieser festliche Tag ist für alle offen und bietet eine gute Gelegenheit, sich bei verschiedenen Aktivitäten zu treffen oder kennenzulernen: botanische Spaziergänge, kreative Workshops, Singen, Handarbeiten und Erfahrungsaustausch.

Italiano :

Questa giornata di festa, aperta a tutti, è un’ottima occasione per incontrarsi e conoscersi attraverso una serie di attività: passeggiate botaniche, laboratori creativi, canti, artigianato e condivisione di esperienze.

Espanol :

Esta jornada festiva, abierta a todos, es una gran oportunidad para encontrarse y conocerse a través de diversas actividades: paseos botánicos, talleres creativos, canto, artesanía y compartir experiencias.

L’événement L’Accorderie fête le printemps ! Luc-en-Diois a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme du Pays Diois