Lacelle fête Halloween Lacelle

Lacelle fête Halloween

Salle Polyvalente Lacelle Corrèze

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Rendez-vous pour petits et grands, déguisés ou non, pour fêter Halloween, une soirée de frissons et bonne humeur ! La potion magique sera offerte en fin de soirée par le Comité des Fêtes. .

Salle Polyvalente Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84

