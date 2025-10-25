Lacelle fête Halloween Lacelle
Lacelle fête Halloween
Salle Polyvalente Lacelle Corrèze
Rendez-vous pour petits et grands, déguisés ou non, pour fêter Halloween, une soirée de frissons et bonne humeur ! La potion magique sera offerte en fin de soirée par le Comité des Fêtes. .
Salle Polyvalente Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 03 84
