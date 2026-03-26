L’Acépienne au parc d’Isle à Saint-Quentin Edition 2026

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Les courses et marches 100% féminines, l’Acépienne, reviennent le 14 juin 2026.

– Course de 5km départ 10h.

– Course de 10km départ 10h.

– Marches de 5 et 10 km départ 9h30.

Participation 8€.

Inscription en ligne sur CHRONOLAP

Les courses et marches 100% féminines, l’Acépienne, reviennent le 14 juin 2026.

– Course de 5km départ 10h.

– Course de 10km départ 10h.

– Marches de 5 et 10 km départ 9h30.

Participation 8€.

Inscription en ligne sur CHRONOLAP .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France jean-claude.lerche@orange.fr

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English :

The 100% women’s race and walk, l’Acépienne, returns on June 14, 2026.

– 5km race: 10am start.

– 10km race: 10am start.

– 5 and 10km walks: start at 9.30am.

Entry fee: 8?

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L’événement L’Acépienne au parc d’Isle à Saint-Quentin Edition 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois