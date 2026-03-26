L’Acépienne au parc d’Isle à Saint-Quentin Edition 2026 Saint-Quentin
L’Acépienne au parc d’Isle à Saint-Quentin Edition 2026 Saint-Quentin dimanche 14 juin 2026.
L’Acépienne au parc d’Isle à Saint-Quentin Edition 2026
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Les courses et marches 100% féminines, l’Acépienne, reviennent le 14 juin 2026.
– Course de 5km départ 10h.
– Course de 10km départ 10h.
– Marches de 5 et 10 km départ 9h30.
Participation 8€.
Inscription en ligne sur CHRONOLAP
Les courses et marches 100% féminines, l’Acépienne, reviennent le 14 juin 2026.
– Course de 5km départ 10h.
– Course de 10km départ 10h.
– Marches de 5 et 10 km départ 9h30.
Participation 8€.
Inscription en ligne sur CHRONOLAP .
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France jean-claude.lerche@orange.fr
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English :
The 100% women’s race and walk, l’Acépienne, returns on June 14, 2026.
– 5km race: 10am start.
– 10km race: 10am start.
– 5 and 10km walks: start at 9.30am.
Entry fee: 8?
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L’événement L’Acépienne au parc d’Isle à Saint-Quentin Edition 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois
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