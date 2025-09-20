Lachapelle s’amuse Lachapelle

Lachapelle s’amuse Lachapelle samedi 20 septembre 2025.

Lachapelle s’amuse

Dans le village Lachapelle Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le Comité des fêtes de Lachapelle, avec le soutien de la commune et de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, vous invite à leur journée ludique. Au programme randonnée 7 km, jeux en bois xxl et cinécyclo projection en plein air d’un court métrage. Buvette et petite restauration sur place.

Dans le cadre de l’itinérance culturelle de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, le Comité des fêtes de Lachapelle, avec le soutien de la commune, vous invite à leur journée ludique. Au programme une randonnée de 7 km, des jeux en bois xxl et un cinécyclo une projection en plein air d’un court métrage (un cinéma itinérant à vélo, convivial, participatif et réflexif). Buvette et petite restauration sur place. .

Dans le village Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 46 72 17 cfl47350@gmail.com

English : Lachapelle s’amuse

The Comité des fêtes de Lachapelle, with the support of the commune and the Communauté de Communes du Pays de Lauzun, invites you to their fun-filled day. On the program: 7 km hike, xxl wooden games and cinécyclo open-air screening of a short film. Refreshments and snacks on site.

German : Lachapelle s’amuse

Das Festkomitee von Lachapelle lädt Sie mit der Unterstützung der Gemeinde und der Communauté de Communes du Pays de Lauzun zu ihrem Spieletag ein. Auf dem Programm stehen eine 7 km lange Wanderung, Holzspiele xxl und Cinecyclo, eine Freiluftvorführung eines Kurzfilms. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Il Comitato delle feste di Lachapelle, con il sostegno del comune e della Communauté de Communes du Pays de Lauzun, vi invita a una giornata all’insegna del divertimento. In programma: escursione di 7 km, giochi in legno (xxl) e proiezione all’aperto di un cortometraggio. Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol : Lachapelle s’amuse

El Comité des fêtes de Lachapelle, con el apoyo del municipio y de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, le invita a su jornada lúdica. En el programa: caminata de 7 km, juegos de madera (xxl) y proyección al aire libre de un cortometraje de cinécyclo. Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Lachapelle s’amuse Lachapelle a été mis à jour le 2025-09-12 par OT du Pays de Lauzun