Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo Médiathèque Municipale Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo

Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:30:00

fin : 2026-12-02 12:30:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-12-02

Sortez des sentiers battus, en venant découvrir et essayer le jeu vidéo sélectionné pour vous à chaque séance !

.

Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Think outside the box—come discover and try out the video game we’ve selected just for you at every session!

L’événement Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme