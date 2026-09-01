Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo Médiathèque Municipale Chabeuil
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Municipale · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo
Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-12-02 12:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-12-02
Sortez des sentiers battus, en venant découvrir et essayer le jeu vidéo sélectionné pour vous à chaque séance !
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Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
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English :
Think outside the box—come discover and try out the video game we’ve selected just for you at every session!
L’événement Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
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