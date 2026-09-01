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Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo Médiathèque Municipale Chabeuil

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Municipale · Chabeuil

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Municipale
Adresse
8 rue du 19 Mars 1962
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo

Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-12-02 12:30:00

Date(s) :
2026-09-30 2026-12-02

Sortez des sentiers battus, en venant découvrir et essayer le jeu vidéo sélectionné pour vous à chaque séance !
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Médiathèque Municipale 8 rue du 19 Mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54  mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

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English :

Think outside the box—come discover and try out the video game we’ve selected just for you at every session!

L’événement Lâche du lest : Découverte d’un jeu vidéo Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme

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