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Lâche du lest : Sessions libres de jeu vidéo Médiathèque de Chabeuil Chabeuil

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque de Chabeuil · Chabeuil

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Chabeuil
Adresse
8 Rue du 19 mars 1962
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Lâche du lest : Sessions libres de jeu vidéo

Médiathèque de Chabeuil 8 Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 12:30:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-10-07 2026-11-18

Entre amis, en famille ou en solo, installez-vous confortablement pour une session de jeux vidéo sur grand écran !
Sessions de 45 minutes, entre 10h30 et 12h30
  .

Médiathèque de Chabeuil 8 Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 

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English :

Whether with friends, family, or on your own, settle in comfortably for a video game session on the big screen!
45-minute sessions, from 10:30 a.m. to 12:30 p.m.

L’événement Lâche du lest : Sessions libres de jeu vidéo Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-10 par Valence Romans Tourisme

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