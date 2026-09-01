Lâche du lest : Sessions libres de jeu vidéo Médiathèque de Chabeuil Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Lâche du lest : Sessions libres de jeu vidéo

Médiathèque de Chabeuil 8 Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 12:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-07 2026-11-18

Entre amis, en famille ou en solo, installez-vous confortablement pour une session de jeux vidéo sur grand écran !

Sessions de 45 minutes, entre 10h30 et 12h30

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Médiathèque de Chabeuil 8 Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54

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English :

Whether with friends, family, or on your own, settle in comfortably for a video game session on the big screen!

45-minute sessions, from 10:30 a.m. to 12:30 p.m.

L’événement Lâche du lest : Sessions libres de jeu vidéo Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-10 par Valence Romans Tourisme