Brides-les-Bains

Lâche ta Brides 20 Juin 2026

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Lâche ta Brides 2026 | Parc Thermal | 20h30

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Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

Lâche ta Brides 2026 | Parc Thermal | 20h30

L’événement Lâche ta Brides 20 Juin 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains