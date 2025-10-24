Lâche Ton Canap’ Maison de Quartier de Doulon Nantes

Lâche Ton Canap’ Maison de Quartier de Doulon Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 16:00 – 17:30

Gratuit : non 4 € Tout public

Une conteuse qui vous transporte dans un univers onirique à travers la narration d’histoires fabuleuses. Un musicien de oud qui se nourrit des sonorités classiques arabes, turques et andalouses pour vous faire voyager. De leur rencontre est né un spectacle : « Contes d’Orient ». Solène, accompagnée de Samir, vous emporte dans le monde facétieux de Nasreddine Hodja, personnage emblématique du Moyen-Orient. Tantôt érudit, tantôt idiot, celui-ci nous transmet les enseignements de la sagesse orientale en nous amenant à nous questionner sur le monde avec humour et dérision.

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300