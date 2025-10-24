Lâche Ton Canap’ Maison de Quartier de Doulon Nantes

Lâche Ton Canap' Maison de Quartier de Doulon

Lâche Ton Canap’ Maison de Quartier de Doulon Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 16:00 – 17:30
Gratuit : non 4 € Tout public 

Une conteuse qui vous transporte dans un univers onirique à travers la narration d’histoires fabuleuses. Un musicien de oud qui se nourrit des sonorités classiques arabes, turques et andalouses pour vous faire voyager. De leur rencontre est né un spectacle : « Contes d’Orient ». Solène, accompagnée de Samir, vous emporte dans le monde facétieux de Nasreddine Hodja, personnage emblématique du Moyen-Orient. Tantôt érudit, tantôt idiot, celui-ci nous transmet les enseignements de la sagesse orientale en nous amenant à nous questionner sur le monde avec humour et dérision.

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300