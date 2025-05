Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey – SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey, 17 mai 2025 07:00, Charencey.

Orne

Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-31

2025-06-14

2025-06-28

2025-07-12

2025-07-26

2025-08-23

2025-09-06

2025-09-20

L’Amicale des pécheurs de Saint Maurice procèdera à des lâchers pour la pêche. Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde.

En cas de fortes chaleurs, certains lâchers pourront être reportés en septembre.

Cartes à l’année 65€ (femme 55€)/Cartes à la journée 8€/Cartes le samedi du lâcher 10€

L’Amicale des pécheurs de Saint Maurice procèdera à des lâchers pour la pêche. Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde.

En cas de fortes chaleurs, certains lâchers pourront être reportés en septembre.

Cartes à l’année 65€ (femme 55€)/Cartes à la journée 8€/Cartes le samedi du lâcher 10€ .

SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal

Charencey 61190 Orne Normandie

English : Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey

The Amicale des pécheurs de Saint Maurice will be making fishing releases. Cards on sale around the pond when the warden passes by.

In the event of hot weather, some releases may be postponed until September.

Yearly pass 62? (woman 52?)/Daily pass 8? /Pass on Saturday of release 10?

German :

Die Amicale des pécheurs de Saint Maurice wird die Fische zum Angeln aussetzen. Karten sind am Teich erhältlich, wenn der Wachmann vorbeikommt.

Bei großer Hitze können einige Freilassungen auf September verschoben werden.

Jahreskarten 65 (Frauen 55) / Tageskarten 8 / Karten für den Samstag des Aussetzens 10

Italiano :

L’Amicale des pécheurs de Saint Maurice rilascerà dei pesci per la pesca. Le tessere sono in vendita intorno allo stagno al passaggio del guardiano.

In caso di caldo torrido, alcuni rilasci potrebbero essere rimandati a settembre.

Tessera annuale 65€ (donne 55€)/tessera giornaliera 8€/sabato 10€

Espanol :

La Amicale des pécheurs de Saint Maurice liberará peces para la pesca. Tarjetas a la venta alrededor del estanque cuando pase el guarda.

En caso de calor, algunas sueltas podrán aplazarse hasta septiembre.

Pase anual 65€ (mujeres 55€)/Pase diario 8€/Pase de sábado 10€

L’événement Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey Charencey a été mis à jour le 2025-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche