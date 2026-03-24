Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey

Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey

SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-18 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-09-05

L’Amicale des pécheurs de Saint Maurice procèdera à des lâchers pour la pêche. Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde.

En cas de fortes chaleurs, certains lâchers pourront être reportés en septembre.

Cartes à l’année 65€ (femme 55€)/Cartes à la journée 8€ (jour de lâcher 10€) .

SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey 61190 Orne Normandie

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English : Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey

L’événement Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey Charencey a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche