Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey
Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey samedi 4 avril 2026.
Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey
SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-18 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-09-05
L’Amicale des pécheurs de Saint Maurice procèdera à des lâchers pour la pêche. Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde.
En cas de fortes chaleurs, certains lâchers pourront être reportés en septembre.
Cartes à l’année 65€ (femme 55€)/Cartes à la journée 8€ (jour de lâcher 10€) .
SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey 61190 Orne Normandie
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English : Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey
L’événement Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey Charencey a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche