Lâcher de truites Lac Arthez-de-Béarn
Lâcher de truites Lac Arthez-de-Béarn dimanche 29 mars 2026.
Lâcher de truites
Lac 5 allée des Sports Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Lâcher de truites (35kg). .
Lac 5 allée des Sports Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69
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English : Lâcher de truites
L’événement Lâcher de truites Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Béarn