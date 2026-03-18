Lâcher de truites Lac Arthez-de-Béarn

Lâcher de truites

Lac 5 allée des Sports Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Lâcher de truites (35kg). .

Lac 5 allée des Sports Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69

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English : Lâcher de truites

L’événement Lâcher de truites Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Béarn