Lâcher de truites Lac Arthez-de-Béarn

Lâcher de truites 5 allée des Sports Arthez-de-Béarn 2026-03-29

Lâcher de truites Lac Arthez-de-Béarn dimanche 29 mars 2026.

Lâcher de truites

Lac 5 allée des Sports Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Lâcher de truites (35kg).   .

Lac 5 allée des Sports Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69 

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English : Lâcher de truites

L’événement Lâcher de truites Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Béarn

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