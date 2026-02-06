Lâcher de truites Lou Lacot Artix

Lâcher de truites

Lou Lacot Chemin des Malats Artix Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-28

Vente de teignes sur place.

Lâcher de 100 kg de truites.

Permis de pêche fédéral non obligatoire mais carte d’adhérent obligatoire. .

Lou Lacot Chemin des Malats Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Lesamisdelasaligue@gmail.com

English : Lâcher de truites

