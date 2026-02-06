Lâcher de truites Lou Lacot Artix
Lâcher de truites Lou Lacot Artix samedi 28 mars 2026.
Lâcher de truites
Lou Lacot Chemin des Malats Artix Pyrénées-Atlantiques
Vente de teignes sur place.
Lâcher de 100 kg de truites.
Permis de pêche fédéral non obligatoire mais carte d’adhérent obligatoire. .
Lou Lacot Chemin des Malats Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Lesamisdelasaligue@gmail.com
