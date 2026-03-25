Lacher de truites au plan d’eau Saint-Martin-d’Ary
Lacher de truites au plan d’eau Saint-Martin-d’Ary samedi 4 avril 2026.
Lacher de truites au plan d’eau
plan d’eau communal Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 08:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Lâcher de 100kg de truites à 8h .
.
plan d’eau communal Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 12 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Release of 100kg of trout at 8am.
L’événement Lacher de truites au plan d’eau Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge