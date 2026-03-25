Lacher de truites au plan d’eau

plan d’eau communal Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 08:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Lâcher de 100kg de truites à 8h .

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plan d’eau communal Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 12 38

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English :

Release of 100kg of trout at 8am.

L’événement Lacher de truites au plan d’eau Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge