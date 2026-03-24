LÂCHER DE TRUITES LAC DES GARGASSES Grenade

LÂCHER DE TRUITES

LAC DES GARGASSES Chemin de Saint-Sulpice Grenade Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

L’AAPPMA de Grenade organise un lâcher de truites au Lac des Gargasses.

Samedi, sur place, retrouvez une solution de restauration, et une tombola pour tenter de remporter votre Carte de Pêche 2027 ! 15 .

LAC DES GARGASSES Chemin de Saint-Sulpice Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 6 10 11 49 82 aappma.grenade31@gmail.com

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English :

Grenade AAPPMA organizes a trout release at Lac des Gargasses.

L’événement LÂCHER DE TRUITES Grenade a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE