Lâcher de truites – Pêche pour tous Étangs de La Garenne Tronville-en-Barrois
samedi 10 avril 2027 · Étangs de La Garenne · Tronville-en-Barrois
Informations pratiques
Tronville-en-Barrois
Lâcher de truites – Pêche pour tous
Étangs de La Garenne Route Nationale 135 Tronville-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-10 09:00:00
fin : 2027-04-11
Date(s) :
2027-04-10
Lâcher de truites pour tous.
Rempoissonnement 100 kg de truites.
Barbecue et pâtés lorrains.
30 € la journée / 40 € les 2 jours.
Organisé par l’ASCT, section pêche.Tout public
30 .
Étangs de La Garenne Route Nationale 135 Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 99 26 29 44
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English :
Trout fishing for everyone.
100 kg of trout will be stocked.
Barbecue and Lorraine-style pastries.
30 per day / 40 for 2 days.
Organized by the ASCT, fishing section.
L’événement Lâcher de truites – Pêche pour tous Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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