Lâcher de truites – Pêche pour tous Étangs de La Garenne Tronville-en-Barrois

samedi 10 avril 2027 · Étangs de La Garenne · Tronville-en-Barrois

Informations pratiques

Tronville-en-Barrois

Lâcher de truites – Pêche pour tous

Étangs de La Garenne Route Nationale 135 Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-10 09:00:00

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-10

Lâcher de truites pour tous.

Rempoissonnement 100 kg de truites.

Barbecue et pâtés lorrains.

30 € la journée / 40 € les 2 jours.

Organisé par l’ASCT, section pêche.Tout public

30 .

Étangs de La Garenne Route Nationale 135 Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 99 26 29 44

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English :

Trout fishing for everyone.

100 kg of trout will be stocked.

Barbecue and Lorraine-style pastries.

30 per day / 40 for 2 days.

Organized by the ASCT, fishing section.

L’événement Lâcher de truites – Pêche pour tous Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE