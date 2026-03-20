Lâcher de truites Le Barricayre Sainte-Gemme

Lâcher de truites

Le Barricayre Lac de Yoann Sourisse Sainte-Gemme Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association de chasse ACCA organise un grand lâcher de truites le samedi 28 mars 2026 au lac de Yoann Sourisse situé route de Barricayre à Sainte-Gemme.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures pour une journée de détente ouverte à tous car le permis de pêche n’est pas obligatoire pour cet événement spécifique. Chaque participant peut pêcher avec une seule canne.

Plusieurs options sont proposées pour satisfaire toutes les envies de la journée complète à 25 euros incluant un repas gourmand avec magret de canard entier et vin à la formule matinale avec sandwich pour 15 euros. Les enfants de moins de 10 ans bénéficient d’un tarif adapté de 12 euros comprenant la pêche et le repas.

La réservation est obligatoire pour participer à cette journée conviviale en contactant les organisateurs au 06 50 53 89 23 .

Le Barricayre Lac de Yoann Sourisse Sainte-Gemme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 53 89 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lâcher de truites

L’événement Lâcher de truites Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de l’Entre-deux-Mers