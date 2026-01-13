Lâcher-prise voix, corps, impro MJC Héritan Mâcon
Lâcher-prise voix, corps, impro MJC Héritan Mâcon samedi 28 février 2026.
Lâcher-prise voix, corps, impro
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Ne plus écouter sa petite voix qui nous dit je dois être à la hauteur.
Écouter ses sensations celles qui vous disent je m éclate et je vis une situation qui me donne beaucoup de plaisir
Lâcher son corps, ses émotions, redevenir un enfant.
Animé par Carol Charrin, comédienne intervenante théâtre depuis 25 ans dans les collèges, hôpitaux, et structures de loisirs. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lâcher-prise voix, corps, impro
L’événement Lâcher-prise voix, corps, impro Mâcon a été mis à jour le 2026-01-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès