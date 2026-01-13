Lâcher-prise voix, corps, impro MJC Héritan Mâcon

Lâcher-prise voix, corps, impro

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Ne plus écouter sa petite voix qui nous dit je dois être à la hauteur.

Écouter ses sensations celles qui vous disent je m éclate et je vis une situation qui me donne beaucoup de plaisir

Lâcher son corps, ses émotions, redevenir un enfant.

Animé par Carol Charrin, comédienne intervenante théâtre depuis 25 ans dans les collèges, hôpitaux, et structures de loisirs. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lâcher-prise voix, corps, impro

L’événement Lâcher-prise voix, corps, impro Mâcon a été mis à jour le 2026-01-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès