L’ACID et la SLIP font leur cinoche ! Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
L’ACID et la SLIP font leur cinoche ! Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac samedi 30 mai 2026.
L’ACID et la SLIP font leur cinoche !
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les deux troupes d’improvisation ponotes vous proposent de prolonger les festivités cannoises. Entre doublages improvisés, films revisités, fins de films imprévues, photocall décalés, ragots, scandales, promotion canapé, strass et paillettes…
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
The two improvisation troupes from Ponte invite you to extend the Cannes festivities. With improvised dubbing, film revisits, unexpected film endings, offbeat photocalls, gossip, scandals, couch promotions, glitz and glamour?
L’événement L’ACID et la SLIP font leur cinoche ! Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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