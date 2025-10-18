LACRIM EN SHOWCASE – WAREHOUSE Nantes

LACRIM EN SHOWCASE – WAREHOUSE Nantes samedi 18 octobre 2025.

LACRIM EN SHOWCASE Début : 2025-10-18 à 23:55. Tarif : – euros.

XPLICIT invite LACRIM au Warehouse Nantes le samedi 18 octobre 2025 pour vous partager les meilleurs titres de ses 12 ans de carrière lors d’un showcase exclusif !L’homme que l’on nomme aujourd’hui le papa du rap fr ne s’est pas fait en un jour. Alors qu’il côtoyait les péripéties de la rue, il sort en 2013 Né pour mourir qui lui ouvrira les portes du label Def Jam d’Universal Music !Label sur lequel il sortira l’album : Corleone. Un album qui deviendra le disque le plus vendu du top albums et qui sera certifié disque d’or en moins de 20 jours puis platine. Il a conquis le top des charts dès ses débuts et a continué tout au long de sa carrière en invitant de grosses pointures telles que French Montana, Snoop Dogg, Booba, Oxmo Puccino, ou encore SCH.À ses côtés, Mathéo Desmarres et Taylor seront chargés de vous faire kiffer !_Nous rappelons qu’un showcase dure entre 30 et 45mn suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée. Nous vous conseillons d’arriver dès l’ouverture des portes. L’accès à cet évènement est interdit aux mineurs, même accompagnés._Interdit aux mineursLa direction se réserve le droit d’entrée

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44