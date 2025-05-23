LACRIM – LE DANCING SALLE 1 Sete

LACRIM – LE DANCING SALLE 1 Sete vendredi 19 septembre 2025.

LACRIM Début : 2025-09-19 à 19:00. Tarif : – euros.

Prévu le 23/05/25, reporté le 19/09/25, les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 19/08/25.Figure emblématique de la scène rap et aux multiples certifications, Lacrim fait partie des rares artistes à être le visage de toute une génération. Il vous donne rdv au Dancing le 23 mai 2025 !

LE DANCING SALLE 1 1469 QUAI DES MOULINS 34200 Sete 34