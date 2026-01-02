Lacrima Caroline Guiela Nguyen Grand Théâtre Brest

Lacrima Caroline Guiela Nguyen

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01 23:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02

Avec un art du récit qu’elle maîtrise à la perfection, la metteuse en scène de l’émotion compose une fresque bouleversante au cœur du monde de la mode.

Une fiction cousue main, qui connut un triomphe lors du Festival d’Avignon 2024. Nous sommes à Paris en 2025. Une prestigieuse maison de couture reçoit une commande de premier ordre confectionner la robe de mariée de la princesse d’Angleterre. Pendant plusieurs mois et dans le plus grand secret, une trentaine d’hommes et de femmes vont travailler dans l’atelier parisien, mais aussi à Alençon et Mumbaï pour les dentelles et les broderies. Dans une somptueuse scénographie, Caroline donne vie à cette grande œuvre chorale, au moment où, aux quatre coins de la planète, tout vacille…

Informations pratiques

Durée 2h55.

A partir de 15 ans.

Réservation recommandée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lacrima Caroline Guiela Nguyen

