LACRIMA | Caroline Guiela Nguyen La ferme du Buisson Noisiel

LACRIMA | Caroline Guiela Nguyen 21 et 22 novembre La ferme du Buisson Seine-et-Marne

Quand il est question de secrets, les dentellières gardent la bouche cousue. Véritable immersion dans un savoir-faire pluriséculaire, LACRIMA choisit l’intime pour fil rouge. En suivant la confection d’une robe pour la Princesse d’Angleterre, ce sont 9057 heures d’artisanat qui nous sont données à voir. Un travail pointilleux, collectif et rigoureusement conditionné par le secret.

Forte d’une formation en sociologie, Caroline Guiela Nguyen s’attarde sur les peines qui s’éprouvent dans l’ombre de la Haute Couture. Derrière l’idéal patrimonial se cachent des histoires de famille. Et si l’on connaît bien les ateliers de Paris et les dentellières d’Alençon, qu’en est-il des brodeurs de Mumbai, qui malgré leur savoir-faire restent invisibles de tous ? Combien d’ouvrières vacillent pour le tombé d’une robe ?

Avec LACRIMA, présenté au Festival d’Avignon 2024, l’autrice, réalisatrice et metteuse en scène signe sa première création en tant que directrice du Théâtre national de Strasbourg.

La ferme du Buisson Allee De La Ferme, 77186 Noisiel Noisiel 77186 La Mare Blanche Seine-et-Marne Île-de-France

Accessibilité : surtitres français, anglais, allemand, grec, surtitres espagnols, surtitres adaptés, langue des signes en vidéo, audiodescription, sur lunettes/smartphones Lacrima Caroline Guiela Nguyen

