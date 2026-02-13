Lacrima, Théâtre de Cornouaille, Quimper

Lacrima Vendredi 27 mars, 20h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Début : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T22:55:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T22:55:00+01:00

Au cœur des failles de nos sociétés

Une somptueuse robe de mariée devient le fil rouge d’un mélodrame planétaire entre Paris, Alençon et Mumbai. De la haute couture au sacrifice intime, Caroline Guiela Nguyen signe un théâtre immersif et cinématographique, entre ateliers, visio-conférences et caméras en direct. Dix interprètes, amateurs et professionnels, portent cette fresque bouleversante où beauté, rêves et drames humains se tissent dans l’ombre des couturières. Un thriller social d’une intensité rare.

Spectacle en français, avec des scènes en langue des signes, tamoul, anglais

