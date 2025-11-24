Lacrimae delle donne – Ensemble Les Épopées Chapelle de l’Immaculée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-16 20:30 – 22:00

Gratuit : non 20 € / 12 € / 3 € / Gratuit Tarif plein : 20 €Tarif réduit : 12 €Carte Blanche : 3 €Moins de 18 ans et élèves du Conservatoire : gratuit Billetterie : www.stradivaria.org/les-apartes-4 Tout public

Venez vivre l’expérience d’un concert à la bougie ! Marie-Madeleine, et toi, Marie, vous pleurez ? S’en est allé celui qui était votre joie… Quel sens a notre existence quand nous perdons ceux que nous aimons le plus ? (Monteverdi, Kapsberger, Frecobaldi, Trabaci). Ensemble Les épopées :Stéphane Fuget – claviers et directionClaire Lefilliâtre – sopranoAgnès Boissonnot-Guilbault – viole de gambe

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0252101621 https://www.stradivaria.org/les-apartes-4