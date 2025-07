Lacropte en fête Lacropte

Lacropte en fête du 25 au 27 juillet 2025

Trois jours de fête à Lacropte avec manèges, buvette et restauration !

Au programme

Vendredi soir dès 18h30 soirée foodtrucks

Samedi à 14h concours de pétanque, puis repas dansant à partir de 19h (réservation avant le 22 juillet au 07 80 07 74 42)

Menu du repas dansant wrap de saumon, poulet basquaise & riz, fromage, religieuse à la fraise, vin et café compris (21 € / 12 € pour les moins de 12 ans).

Dimanche vide-greniers dès 7h30, tournoi de foot à 16h30, plancha à 19h et feu d’artifice à 22h30.

Ambiance conviviale garantie ! .

Lacropte 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 07 74 42

English :

Lacropte en fête? July 25-27, 2025

Friday evening from 6.30pm: foodtrucks evening

Saturday at 2pm: pétanque competition, followed by dinner and dancing from 7pm

Sunday: garage sale from 7:30am, soccer tournament at 4:30pm, plancha at 7pm and fireworks at 10:30pm.

Friendly atmosphere guaranteed!

German : Lacropte en fête

Lacropte en fête? vom 25. bis 27. Juli 2025

Freitagabend ab 18:30 Uhr: Foodtruck-Abend

Samstag ab 14 Uhr: Boule-Wettbewerb, anschließend Tanzessen ab 19 Uhr

Sonntag: Flohmarkt ab 7:30 Uhr, Fußballturnier um 16:30 Uhr, Plancha um 19 Uhr und Feuerwerk um 22:30 Uhr.

Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Lacropte en fête? dal 25 al 27 luglio 2025

Venerdì sera dalle 18.30: serata foodtrucks

Sabato alle 14.00: gara di pétanque, seguita da cena e balli dalle 19.00

Domenica: vendita di garage dalle 7.30, torneo di calcio alle 16.30, plancha alle 19.00 e fuochi d’artificio alle 22.30.

Un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol : Lacropte en fête

Lacropte en fête? del 25 al 27 de julio de 2025

Viernes por la tarde a partir de las 18.30 h: velada de foodtrucks

Sábado a las 14.00 h: competición de petanca, seguida de cena y baile a partir de las 19.00 h

Domingo: venta de garaje a partir de las 7.30 h, torneo de fútbol a las 16.30 h, plancha a las 19 h y fuegos artificiales a las 22.30 h.

Ambiente agradable garantizado

