L’activité créative du mercredi Evolu’son Peyrins

L’activité créative du mercredi

Evolu’son 3 Place du Champs de Mars Peyrins Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

+ adhésion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 09:30:00

fin : 2026-07-03 11:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Cette année, tous les 1ers mercredis du mois, une activité ouverte aux petits comme aux grands, en 2 groupes afin que chacun puisse réaliser une création adaptée à son âge et à son niveau ! Venez nombreux !

Evolu’son 3 Place du Champs de Mars Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 33 45 57 alivresouverts@gmail.com

English :

This year, every 1st Wednesday of the month, an activity open to young and old alike, in 2 groups so that everyone can create something adapted to their age and level! Come one, come all!

