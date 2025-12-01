LACUNA COIL – LE SPLENDID Lille

LACUNA COIL Début : 2025-12-01 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : LACUNA COILSi vous connaissez Lacuna Coil, vous savez déjà que chaque album de leur carrière légendaire est une bande sonore richement texturée représentant une époque et un lieu spécifiques. Avec Sleepless Empire, cet endroit est sombre, cinématographique, et reste incontestablement fidèle aux caractéristiques uniques qui ont valu à Lacuna Coil une place célébrée dans les annales de la musique heavy.Des refrains monumentaux du morceau d’ouverture The Siege au captivant I Wish You Were Dead et à l’irrésistible morceau-titre Sleepless Empire, la confiance de Lacuna Coil dans leur dernier opus est indéniable, avec également son lot de surprises dont deux apparitions très spéciales : Ash Costello de New Years Day sur l’épique In The Mean Time et une contribution survoltée de Randy Blythe de Lamb of God sur Hosting the Shadow.Comme l’explique Andrea Ferro, chanteur et membre fondateur du groupe, la clé de l’aura éternellement jeune de Lacuna Coil réside dans leur curiosité et leur capacité à répondre de manière créative à de nouvelles inspirations sans perdre de vue les qualités qui les définissent – il cite Sleep Token, Spiritbox, Bad Omens et Bring Me The Horizon comme exemples d’autres groupes qui, eux aussi, maintiennent la scène et leurs sons vivants. Cet esprit d’indépendance a été essentiel pour équilibrer les prérogatives artistiques de Lacuna Coil face au poids des attentes, et Ferro insiste sur le fait que ces temps étranges n’ont pas manqué de matière pour influencer les paroles lourdes et l’ambiance de Sleepless Empire.C’est peut-être la promesse et le danger simultanés de notre monde de plus en plus gouverné par la technologie qui préoccupent Cristina Scabbia depuis un certain temps, une inquiétude qu’elle a canalisée dans le dernier album de Lacuna Coil. Cette philosophie se reflète dans tous les aspects de Sleepless Empire. C’est peut-être cette perspective qui donne à l’album une atmosphère à la fois opportune et intemporelle. C’est un portrait de notre époque et une déclaration puissante d’intention de la part d’un groupe en paix avec son passé et résolument tourné vers l’avenir.

