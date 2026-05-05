LADANIVA, Le Rocher de Palmer, Cenon

LADANIVA Jeudi 28 janvier 2027, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 26€ | Tarif Abonné.e : 23€ | Tarif Infidèle : 23€ | Tarif PMR/PSH : 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T23:30:00+01:00

Fin : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T23:30:00+01:00

Avec son nom de 4×4 russe increvable, Ladaniva passe partout. Au volant depuis 2019, deux copilotes de compète, la chanteuse Jaklin Baghdasaryan et le multi-instrumentiste Louis Thomas. Venus de Lille, en passant par l’Arménie et la Biélo-Russie pour Jaklin, ils ont absorbé tous les genres, cultivant des dispositions pour la chanson mélancolique mais surtout un sens intense de la fête. Leur trajectoire-éclair – deux albums et un sacré paquet de singles au compteur – les a propulsés jusqu’à l’Eurovision 2024 où ils représentaient l’Arménie avec l’effervescent Jako. La voix cristalline et la gouaille de Jaklin, soutenue par la joyeuse tribu dont Ladaniva s’entoure sur scène, vous transporteront loin, dans l’allégresse et la chaleur humaine, carburants essentiels de leur superbe véhicule !

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/ladaniva-28012027-1930 »}]

Quand le folk arménien rencontre le maloya, la musique des Balkans et le reggae, c’est que Ladaniva tient le volant ! L’enthousiasmant duo franco-arménien nous envoie danser par-delà les frontières ! France Musiques du monde