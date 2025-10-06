LADANIVA – L’EMBARCADERE Aubervilliers

LADANIVA Début : 2026-05-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Une musique riche, joyeuse et voyageuse, qui réinvente ce que l’on appelle trop étroitement le folklore des Balkans, et qui dynamise – si ce n’est dynamite – le format pop anglo-saxon. C’est le secret de la musique deLadaniva, qui se résume aussi en une rencontre improbable, un soir, lorsque deux astres ont décidé de lier leur trajectoire musicale : Jaklin et Louis. Une musique-monde d’une richesse rare France Inter Le phénomène de la pop balkanique Télérama

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93