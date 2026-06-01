Ladaux : ses légendes, ses fontaines et son élixir, Mairie, Ladaux

Ladaux : ses légendes, ses fontaines et son élixir Samedi 27 juin, 14h30 Mairie Gironde

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

LADAUX

ses légendes ses fontaines son élixir

Balade 1 km environ au cours de laquelle nous découvrirons la fontaine du Bourg et l’histoire du blé d’Ories, la fontaine Saint-Clair, ses vertus guérisseuses et l’élixir de Candale. Nous terminerons au cimetière découvrir l’histoire des Spirites de Ladaux.

Avec la participation de : Jacques Gaye Enfant de Benauges, Pierre Guillo Président de l’association A la recherche des fontaines de guérison, les bénévoles de ACTA association Croyances & Traditions en Aquitaine.

Accueil à 14 h 30 parking de la mairie de Ladaux, au Nourg.

Gratuit, tout public.

Renseignements : 06 80 81 56 63

Mairie 11 route de Cantois 33760 Ladaux Ladaux 33760 Cantois Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 81 56 63 »}, {« type »: « email », « value »: « croyances.traditions.aquitaine@gmail.com »}]

Découverte des lieux de légendes et de croyances du village de Ladaux Fontaine de guérison Spirites