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L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Adélaïde Café Beautiran

L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Adélaïde Café Beautiran

L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Adélaïde Café Beautiran samedi 30 mai 2026.

Lieu : Adélaïde Café

Adresse : 2 Rue de la Gare

Ville : 33640 Beautiran

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Beautiran

L’Adélaïde Café fête ses 2 ans !

Adélaïde Café 2 Rue de la Gare Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Adélaïde Café fête ses 2 ans !

Le 30 mai à partir de 19h, préparez-vous à une soirée mémorable… avec en tête d’affiche le groupe Ginko

Ambiance live garantie avec un concert qui va faire vibrer L’Adélaïde Café

Parfait pour accompagner
– Bières fraîches
– Cocktails maison
– Tapas à partager

Entre musique, bonne humeur et gourmandise, tout est réuni pour une soirée d’anniversaire comme on les aime   .

Adélaïde Café 2 Rue de la Gare Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 99 57 70 

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English : L’Adélaïde Café fête ses 2 ans !

L’événement L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Beautiran a été mis à jour le 2026-05-01 par Sud Bordeaux Tourisme

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