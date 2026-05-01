L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Adélaïde Café Beautiran
L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Adélaïde Café Beautiran samedi 30 mai 2026.
Beautiran
L’Adélaïde Café fête ses 2 ans !
Adélaïde Café 2 Rue de la Gare Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Adélaïde Café fête ses 2 ans !
Le 30 mai à partir de 19h, préparez-vous à une soirée mémorable… avec en tête d’affiche le groupe Ginko
Ambiance live garantie avec un concert qui va faire vibrer L’Adélaïde Café
Parfait pour accompagner
– Bières fraîches
– Cocktails maison
– Tapas à partager
Entre musique, bonne humeur et gourmandise, tout est réuni pour une soirée d’anniversaire comme on les aime .
Adélaïde Café 2 Rue de la Gare Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 99 57 70
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L’événement L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Beautiran a été mis à jour le 2026-05-01 par Sud Bordeaux Tourisme