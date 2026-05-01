L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Adélaïde Café Beautiran

Beautiran

L’Adélaïde Café fête ses 2 ans !

Adélaïde Café 2 Rue de la Gare Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Adélaïde Café fête ses 2 ans !

Le 30 mai à partir de 19h, préparez-vous à une soirée mémorable… avec en tête d’affiche le groupe Ginko

Ambiance live garantie avec un concert qui va faire vibrer L’Adélaïde Café

Parfait pour accompagner

– Bières fraîches

– Cocktails maison

– Tapas à partager

Entre musique, bonne humeur et gourmandise, tout est réuni pour une soirée d’anniversaire comme on les aime .

Adélaïde Café 2 Rue de la Gare Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 99 57 70

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English : L’Adélaïde Café fête ses 2 ans !

L’événement L’Adélaïde Café fête ses 2 ans ! Beautiran a été mis à jour le 2026-05-01 par Sud Bordeaux Tourisme