Ladès, contes arméniens de la ruse et de la chance Bibliothèque de Plaintel Plaintel

Ladès, contes arméniens de la ruse et de la chance Bibliothèque de Plaintel Plaintel vendredi 3 octobre 2025.

Ladès, contes arméniens de la ruse et de la chance Vendredi 3 octobre, 19h00 Bibliothèque de Plaintel Côtes-d’Armor

gratuit. Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

La médiathèque de Plaintel invite Nina Guérif pour une plongée au coeur des contes traditionnels arméniens. Après une dégustation culinaire, les spectateurs écouteront L’ours, le loup et le renard, Nazar le vaillant et Le Taurillon.

Une soirée qui sera placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Bibliothèque de Plaintel 18 rue de l’Abbé François – Cormaux Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.96.32.05.22 »}, {« type »: « email », « value »: « plaintel@mediathequesdelabaie.fr »}]

La médiathèque de Plaintel invite Nina Guérif pour une plongée au coeur des contes traditionnels arméniens. Après une dégustation culinaire, les spectateurs écouteront _L’ours, le loup et le renard_,…

Médiathèque de Plaintel