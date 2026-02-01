LADIES & GENTLEMEN TOUR Bolquère

samedi 7 février 2026.

Avenue du Serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales

2026-02-07 19:30:00
2026-02-07

Dès 17h30, Front de neige Pyrénées 2000
Gratuit, En famille
Venez encourager les athlètes des équipes de France de ski alpin, lors d’un Slalom parallèle en nocturne.
Avenue du Serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42  infos@pyrenees2000.com

English :

From 5.30pm, Front de neige Pyrénées 2000
Free, Family-friendly
Come and cheer on the athletes of the French Alpine Ski Teams in a night-time Parallel Slalom.

