LADIES & GENTLEMEN TOUR

Avenue du Serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dès 17h30, Front de neige Pyrénées 2000

Gratuit, En famille

Venez encourager les athlètes des équipes de France de ski alpin, lors d’un Slalom parallèle en nocturne.

.

Avenue du Serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42 infos@pyrenees2000.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 5.30pm, Front de neige Pyrénées 2000

Free, Family-friendly

Come and cheer on the athletes of the French Alpine Ski Teams in a night-time Parallel Slalom.

L’événement LADIES & GENTLEMEN TOUR Bolquère a été mis à jour le 2026-01-29 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000