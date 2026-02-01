LADIES & GENTLEMEN TOUR Bolquère
LADIES & GENTLEMEN TOUR
Avenue du Serrat de l’ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Dès 17h30, Front de neige Pyrénées 2000
Gratuit, En famille
Venez encourager les athlètes des équipes de France de ski alpin, lors d’un Slalom parallèle en nocturne.
Avenue du Serrat de l’ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42 infos@pyrenees2000.com
English :
From 5.30pm, Front de neige Pyrénées 2000
Free, Family-friendly
Come and cheer on the athletes of the French Alpine Ski Teams in a night-time Parallel Slalom.
L’événement LADIES & GENTLEMEN TOUR Bolquère a été mis à jour le 2026-01-29 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000