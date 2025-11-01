Ladies Night #4 Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté Dijon

Ladies Night #4

Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 6 Avenue des Gresilles Dijon Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Soirée dansante exclusivement pour les femmes !

Pour la 5ème édition consécutive, Le Dancing CDCN invite les femmes à une soirée dansante à leur image et qui leur ait réservé. Cette soirée est l’occasion pour les femmes de danser dans un espace sure. .

Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 6 Avenue des Gresilles Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 63 44 15 billetterie@ledancing.com

