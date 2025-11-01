Ladies Night #4 Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté Dijon
Ladies Night #4
Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 6 Avenue des Gresilles Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-01
Soirée dansante exclusivement pour les femmes !
Pour la 5ème édition consécutive, Le Dancing CDCN invite les femmes à une soirée dansante à leur image et qui leur ait réservé. Cette soirée est l’occasion pour les femmes de danser dans un espace sure. .
Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 6 Avenue des Gresilles Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 63 44 15 billetterie@ledancing.com
